محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بشوارع مدينة المحلة الكبرى ..شاهد

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية اليوم، الإثنين، سير أعمال الرصف الجارية بشوارع مدينة المحلة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، حيث تابع أعمال وضع طبقة الأسفلت بشارعي الجيش وسكة المحلة ، إلى جانب تشغيل طبقة السن بشارعي السجل المدني وعمار بن ياسر.

وأكد محافظ الغربية، أنه يتم حالياً تكثيف أعمال الرصف للانتهاء منها مع نهاية السنة المالية ٢٠ / ٢١ ، مع استمرار البعض منها للعام المالي ٢١ / ٢٢ ، كما أكد أن أعمال الرصف تتم وفقاً للكود المصري والمعايير الفنية المتبعة، ولا يتم استلام أي شارع إلا بعد مراجعته من اللجان الهندسية بجامعتي المنصورة والمنوفية.

يُذْكَر أن المحافظة تقوم بتنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخها ،حيث يشهد مركز ومدينة المحلة الكبرى خلال الفترة من ١٩ /٢٠ حتى ٢٠ / ٢١ رصف عدد (٨) مشروعات تم نهوهم جميعاً بإجمالي ٢١.١ مليون جنيه من تنفيذ مديرية الطرق والنقل ،وكذلك نهو (٣) طرق وجاري العمل ب (٧) طرق أخرى بإجمالي عدد (١٠) مشروعات بتكلفة ١٠١.٨ مليون جنيه من تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري،.

كما تم نهو (٤١) مشروع وجاري العمل ب (٢٧) مشروع ضمن الخطة الاستثمارية بإجمالي عدد (٦٨) مشروع بتكلفة ١٢٥ مليون جنيه، هذا إلى جانب رصف (٥٠) شارع بالانترلوك ضمن خطة تطوير العشوائيات ، حيث تم الانتهاء من (٤٠) منهم وجاري العمل في (١٠) آخرين بإجمالي تكلفة ٧٠ مليون جنيه، ليكون بذلك إجمالي عدد مشاريع الرصف بالمحلة خلال هذه الفترة (١٣٦) مشروع، تم نهو ( ٩٢ ) منهم وجاري العمل ب (٤٤) مشروع آخر بإجمالي تكلفة ٣١٧.٩ مليون جنيه.

جولة محافظ الغربية

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