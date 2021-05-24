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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيلونجو يفتتح التهديف لـ الإسماعيلي أمام مصر المقاصة

شيلونجو
شيلونجو

أحرز شيلونجو لاعب الإسماعيلي، هدف فريقه الأول في شباك مصر المقاصة بالشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الاسماعيلية فى الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء هدف الإسماعيلي في الدقيقة 24 عن طريق شيلونجو؛ بعد تنفيذ رمية تماس من الطرف الأيسر لعبها حسين السيد إلى محمد هاشم الذي أرسل كرة طولية إلى محمد عادل، ومن ثم مررها إلى فخر الدين بن يوسف وأرسل تمريرة سحرية إلى بينسون شيلونجو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة بالقدم اليمنى سكنت الشباك.

 

وتوقفت المباراة بعد تعرض حسين السيد لاعب الإسماعيلي لإصابة قوية فى الدقيقة 22.

 

وأهدر الإسماعيلي هدفا مؤكدا في الدقيقة 26 بعد خطأ من محمود حمدي حارس مصر المقاصة، تصل إلى فخر الدين بن يوسف الذي أرسلها عرضية أرضية إلى شيلونجو ليسددها بالقدم اليسرى بجانب القائم الأيسر والمرمي فارغ تماما.

 

ويحتل الإسماعيلي فى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة فى المركز السادس برصيد 33 نقطة.

 

الاسماعيلي مصر المقاصة الدوري المصري فخر الدين بن يوسف شيلونجو حسين السيد

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