وجه الشكر لـ سيد عيد.. طارق السيد: النصر حقق فوزا مستحقا امام كوكاكولا

حقق فريق النصر بقيادة طارق السيد فوزا غاليا ومستحقا علي فريق كوكاكولا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي الفرعي ضمن الجولة 24 بدوري القسم الثاني.

أحرز هدفي النصر دخير محمد وحسام جلال.

جاء الشوط الاول سجالا بين الفريقين ونجح النصر في تسجيل الهدف الاول عن طريق دخير محمد في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني لجأ النصر إلى غلق وسط ملعبه واللعب علي الهجمات المرتدة و نجح حسام جلال البديل في تسجيل الهدف الثاني للنصر.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده الي 32 نقطة وصعد للمركز السابع بفارق ستة نقاط عن بورتو المتصدر برصيد 38 نقطة حيث جمع النصر سبع نقاط من ثلاث مباريات تحت قيادة طارق السيد المدير الفني بينما توقف رصيد كوكاكولا عند 35 نقطة في المركز الخامس.

من جانبه قال طارق السيد المدير الفني للنصر إنه سعيد بالفوز علي كوكاكولا وسعيد بالنتيجة والأداء الرجولي من اللاعبين، موضحا أن الفوز وضع النصر في مكانة جيدة بجدول الدوري بالوصول للنقطة 32 والاقتراب من المركز الاول بفارق ستة نقاط .

وقال طارق السيد إن الوضع في بداية التجربة مع النصر كان صعبا ولكن نجحت مع الجهاز الفني في العمل باجتهاد خلال فترة لا تتعدي 15 يوما.

ووجه الشكر لمجلس الإدارة برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق وايضا احمد الاحمر عضو المجلس علي الثقة الكبيرة والوقوف خلف الفريق ودعمه موجها الشكر للاعبين.

وقال إن النتيجة امام كوكاكولا جاءت بسبب امتلاك النصر لاعبين علي مستوي فني عالي، موجها الشكر لسيد عيد المدير الفني السابق علي مجهوده في الفترة الماضية وأنه جاء لاستكمال المشوار مع النصر خلفا لسيد عيد.

واضاف طارق السيد أن فريق كوكاكولا فريق محترم يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني محترم وتم دراسة كوكاكولا بشكل جيد مع الجهاز الفني وتم الوقوف علي اهم مفاتيح اللعب.

وقال إن النصر نجح خلال الشوط الأول في الاستحواذ علي اللقاء اغلب الفترات واحرزنا هدفا وفي الشوط الثاني اعتمدنا علي الهجمات المرتدة عن طريق حسام جلال وميدو العطار واوشا وغلق نصف الملعب بالدفع بمحمد ناصر مودي ونجحنا في تسجيل الهدف الثاني من هجمة مرتدة والخروج بثلاث نقاط مهمة للغاية .

وأشار إلى أن الجهاز الفني لدية ثقه كبيرة في اللاعبين وفي قدراتهم لاستكمال المشوار من أجل تقديم افضل شئ لنادي النصر الذي يستحق الكثير.