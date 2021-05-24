الكاف يضع لاعب الأهلي في التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي أبطال أفريقيا

تواجد ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، في التشكيل المثالي لإياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب التشكيل الذي نشره الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، تواجد “إبراهيم”؛ بعد أدائه الرائع مع الأهلي أمام صن داونز في إياب ربع النهائي، بتسجيله هدف فريقه الوحيد في تلك المباراة، والذي أكد تأهلهم لدور نصف النهائي.

وضم التشكيل كلًا من:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى ( الترجي التونسي)

خط الدفاع: محمد حسين ( سيمبا التنزاني) - موسى ليبوسا ( صن داونز الجنوب إفريقي) - ياسر إبراهيم ( الأهلي المصري) - أيوب العملود ( الوداد المغربي)

خط الوسط: وليد الكرتي (الوداد المغربي) - لويس ميكسواني ( سيمبا التنزاني) - غيلان الشعلاني ( الترجي التونسي) - كلاوتس تشاما ( سيمبا التنزاني) - محمد علي بن رمضان ( الترجي التونسي)

خط الهجوم: جون بوكو ( سيمبا التنزاني)