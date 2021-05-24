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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يقود شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع النسخة الثالثة

أولمبياد الطفل المصرى
أولمبياد الطفل المصرى للطلائع النسخة الثالثة

شهد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس مراسم إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى للطلائع فى نسختها الثالثة 2021، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالسويس ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى انطلقت من أمام النصب التذكارى بشارع الجلاء امام مبنى ديوان عام المحافظة. 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و خالد سعداوى السكرتير العام والعميد ايهاب حسن السكرتير العام المساعد و محمد سعد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس ونواب مجلسي النواب و الشيوخ. 

 

ومن جانبه أعرب محافظ السويس عن سعادته بإقامة الفعاليات على أرض المدينة الباسلة ، لافتا الى أن إقامة هذه الأولمبياد تعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة فى مختلف الألعاب، كما تسهم فى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر وتنمية مواهبهم، لافتاً إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للبطولة لإنجاحها وظهورها بالمظهر المشرف الذى يليق بأبناء الفيوم.

 

ومن جانبه قال محمد سعد ،  إن  أولمبياد الطفل المصرى للطلائع تعد أحد أبرز مشروعات وزارة الشباب والرياضة التى تلقى دعما كاملا من رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن هذه البطولة يشارك فيها الطلائع فى المرحلة العمرية من 12إلى 14عاماً، من قطاعات التربية والتعليم والأزهر والأوقاف بالإضافة إلى الشباب والرياضة.

 

وأضافت، أن الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري، تشمل "كرة قدم خماسى، وكرة سلة، وكرة طائرة، وكرة اليد، وتنس الطاولة "فردى وزوجي"، وكاراتيه وكاتا، وتايكوندو وكروجي، وسباحة، ومصارعة، وملاكمة، ورفع أثقال، وجودو"، وألعاب القوى "عدو 100 متر، ووثب طويل، ورمى جُلة"، وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولى فى جميع الألعاب.

 

الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصرى تُعد محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية وتهدف إلى التنافس فى الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين.

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