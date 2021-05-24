محافظ السويس يقود شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع النسخة الثالثة
شهد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس مراسم إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى للطلائع فى نسختها الثالثة 2021، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالسويس ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى انطلقت من أمام النصب التذكارى بشارع الجلاء امام مبنى ديوان عام المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و خالد سعداوى السكرتير العام والعميد ايهاب حسن السكرتير العام المساعد و محمد سعد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس ونواب مجلسي النواب و الشيوخ.
ومن جانبه أعرب محافظ السويس عن سعادته بإقامة الفعاليات على أرض المدينة الباسلة ، لافتا الى أن إقامة هذه الأولمبياد تعد فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة فى مختلف الألعاب، كما تسهم فى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر وتنمية مواهبهم، لافتاً إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للبطولة لإنجاحها وظهورها بالمظهر المشرف الذى يليق بأبناء الفيوم.
ومن جانبه قال محمد سعد ، إن أولمبياد الطفل المصرى للطلائع تعد أحد أبرز مشروعات وزارة الشباب والرياضة التى تلقى دعما كاملا من رئيس الجمهورية، لافتة إلى أن هذه البطولة يشارك فيها الطلائع فى المرحلة العمرية من 12إلى 14عاماً، من قطاعات التربية والتعليم والأزهر والأوقاف بالإضافة إلى الشباب والرياضة.
وأضافت، أن الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري، تشمل "كرة قدم خماسى، وكرة سلة، وكرة طائرة، وكرة اليد، وتنس الطاولة "فردى وزوجي"، وكاراتيه وكاتا، وتايكوندو وكروجي، وسباحة، ومصارعة، وملاكمة، ورفع أثقال، وجودو"، وألعاب القوى "عدو 100 متر، ووثب طويل، ورمى جُلة"، وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولى فى جميع الألعاب.
الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصرى تُعد محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية وتهدف إلى التنافس فى الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين.