سيراميكا كليوباترا يخضع لـ مسحة طبية استعدادا لـ إنبي

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني والطبي والإداري، لمسحة طبية قبل انطلاق مران اليوم، استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وحضر أفراد فريق سيراميكا كليوباترا، قبل انطلاق المران، وخضعوا للمسحة الطبية من أجل الكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفني والإداري، قبل خوض هذا اللقاء الهام.

ويحل إنبي ضيفًا على سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة مساء الأحد، على ملعب استاد السويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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