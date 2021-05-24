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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة كوكبة من العلماء.. 70 بحث علمي في المؤتمر الدولى لـ"نوعية طنطا"

بمشاركة كوكبة من
بمشاركة كوكبة من العلماء والباحثين : 70 بحث علمي في المؤتمر

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السابع "الافتراضى"، الذى تنظمه كلية التربية النوعية بجامعة طنطا تحت عنوان: "رؤى التعليم النوعى لتحقيق ‏التنمية المستدامة ‏عربيًا وأفريقيا" في الفترة من ٢٤-٢٦ مايو الجارى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

 

وأكد الدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر، أن الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي سيشارك فيها كوكبة من العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات، يمثلون عددًا كبير من الجامعات المصرية والعربية، وسيناقشون أكثر من 70 بحث علمي في مختلف محاور  المؤتمر، وتنفيذ عدد من الحلقات النقاشية وورش العمل بما يسهم في مواجهة سوق العمل وخدمة المجتمع.

 

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وأشار الدكتور حمدي شعبان، إلى أن جميع الأبحاث المطروحة على جدول أعمال المؤتمر هدفها خدمة أهداف التنمية المستدامة على المستويين العربي والافريقي استنادا إلى رؤية مصر ٢٠٣٠ الرامية إلى الارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، فضلًا عن تعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الابداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمى فى كافة المجالات.

 

وثمن عميد كلية التربية النوعية جهود رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكى راعى المؤتمر ، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية ومقرر المؤتمر ، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة المشاركين واللجان المنظمة.

اخبار جامعة طنطا كلية التربية النوعية أعضاء هيئة التدريس

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