جوجل تختار شابا مصريا للمشاركة في اجتماع تقييم الخرائط بـ كاليفورنيا

أعلنت مؤسسة جوجل العالمية عن اختيار الشاب المصرى عبدالرحمن سفيان لتمثيل مصر في الاجتماع السنوي لخبراء التقييم على خرائط جوجل من جميع انحاء العالم، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في فاعليات هذا الحدث العالمي و الذي تقرر إقامته في 16 اكتوبر هذا العام.



وجاء في بيان لشركة جوجل أنه وقع الاختيار على الشاب المصرى عبدالرحمن سفيان حيث تميز بأنه صاحب اكبر رصيد تقييمات في تطبيق خرائط جوجل ويصنف من اقوى 1% في العالم في خبراء التقييم من جميع انحاء العالم، حيث بدأ سفيان منذ اكتر من 6 سنوات في نشر تقارير التقييمات على مواقع التواصل الاجتماعي عن المطاعم، الفنادق، المسارح، السينما، الحدائق العامة والمتاحف في مصر وخارج مصر.



وقال الشاب المصرى عبد الرحمن سفيان إن فكرة تقييم الأماكن امتدت إلى المطاعم والأكل حينما شعرت أن أي مكان أريد أن أذهب إليه للطعام يجب أن أعرف عنه الكثير والكثير بداية من شكل المكان والمأكولات التي يقدمها والجودة والسعر وهل المكان عائلى أم شبابى وكنت حينما أزور مطعم أزور مجموعة من المطاعم الأخرى التي تعمل على تقديم نفس الأكل وذلك حتى أستطيع التقييم من خلال استخراج ومعرفة الفوارق بين الأماكن والأكل الذى يقدمه من حيث الشكل والمضمون.



وأضاف عبد الرحمن سفيان أننى أرفض مبدأ المثل الذى يقول "اللي تعرفه احسن من اللي متعرفوش"، فلدى شغف كبير لمعرفة كل ما هو جديد في عالم المطاعم والأكل والأماكن بشكل عام وتقييم الأفضل، لدرجة أنهم أطلقوا علي دليل المطاعم وأحيانا يصنفنى البعض بموسوعة المطاعم العربية، فدائما احاول معرفة تفاصيل اكتر عن المكان و الاكلات التى يقدمها.



وأوضح سفيان أنه بعد وصوله الى درجة من المعرفة بالأكلات والمطاعم المصرية والعربية أهتم أكثر بمعرفة معلومات كثيرة عن المطاعم والاكلات المختلفة وخريطة الاكل في كل دول العالم لان كل قارة نجد ابعض الاكلات منتشرة فيها حسب ثقافتها و تاريخها.



وأشار سفيان إلى أن مصر بها اكلات كثيرة دخلت بيوت المصريين من تعاملهم مع الاجانب سواء الايطاليين او الانجليز او الفرنسيين، كما أن هناك أكلات أخذت اللمسات المصرية وأصبحت شيئا آخر غير الأكلة الأصلية في دولتها الأساسية.