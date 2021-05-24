بتوقيع "شيلونجو".. الإسماعيلي يتفوق علي المقاصة بهدفين فى الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من لقاء الإسماعيلي ومصر المقاصة، بتقدم الأول بهدفين دون رد من المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ24 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الإسماعيلي، التهديف في الدقيقة 24 عن طريق شيلونجو؛ بعد تنفيذ رمية تماس من الطرف الأيسر لعبها حسين السيد إلى محمد هاشم الذي أرسل كرة طولية إلى محمد عادل، ومن ثم مررها إلى فخر الدين بن يوسف وأرسل تمريرة سحرية إلى بينسون شيلونجو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة بالقدم اليمنى سكنت الشباك.

وأضاف الإسماعيلي الهدف الثاني فى الدقيقة 45 عن طريق شيلونجو؛ بعدما سدد مدبولي كرة من ركلة حرة مباشرة لتصطدم بأحد لاعبي المقاصة وتصل لـ بينسون شيلونجو ويسددها علي الفور فتسكن الشباك علي الفور.

وتوقفت المباراة بعد تعرض حسين السيد لاعب الإسماعيلي لإصابة قوية فى الدقيقة 22.

وأهدر الإسماعيلي، هدفا مؤكدا في الدقيقة 26 بعد خطأ من محمود حمدي حارس مصر المقاصة، لتصل الكرة إلى فخر الدين بن يوسف الذي أرسلها عرضية أرضية إلى شيلونجو ليسددها بالقدم اليسرى بجانب القائم الأيسر والمرمي فارغ تماما.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 33 نقطة.