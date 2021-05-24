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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم قنا: متابعة فحص بوابات التعقيم وأعمال التطهير بلجان الامتحانات

اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

شدد الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، خلال اجتماعه بمديري عموم الإدارات التعليمية، على تشكيل لجان متابعة لفحص بوابات التعقيم ومراجعة أعمال تطهير وتعقيم لجان الامتحانات بالمدارس الفنية والتعليم العام بمراحله الإعدادي والثانوي قبل وبعد كل امتحان.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه وكيل بحضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية والمهندس مسلم أبو الحسن، مدير عام التعليم الفني، و صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، و سعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، و أشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي وأعضاء المكتب الفني بمديرية التربية والتعليم.

 

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أكد و كيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على إعداد تقرير يومي بمعرفة التطوير التكنولوجي بكل إدارة عن موقف البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية و تكليف المكتب الفني بتجميع التقارير من الإدارات  لمراجعة الموقف اليومي والأسبوعي للمدارس.

 

وتابع خالد، إضافة إلي حصر الغياب في غضون النصف ساعة الأولى من بداية اللجان أيام الامتحانات وموافاة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بنسب الغياب.

 

و وجه خالد، بأهمية اضطلاع مديري عموم الإدارات بدورهم في متابعة مستوى نظافة المدارس والأفنية وجدران الفصول والأسوار ودورات المياه، وكذلك التجديد النسبي لمستلزمات الاستراحات كي تظهر بشكل لائق استعداداً لامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة.

 

 

اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

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وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا فحص بوابات التعقيم المدارس الفنية والتعليم العام تشكيل لجان متابعة امتحانات الثانوية العامة اخبار قنا

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