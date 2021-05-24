الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل حول هبوط طائرة "رايان إير" في بيلاروسيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لإجراء تحقيق مستقل بشأن تحويل مسار طائرة "رايان إير" في بيلاروسيا.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام يشعر "بقلق عميق" من قيام بيلاروسيا باعتراض طائرة "رايان إير" واعتقال صحفي معارض يوم الأحد، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة يؤيد الدعوات لإجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل في هذا الحادث المزعج، داعيا جميع الجهات ذات الصلة للتعاون مع مثل هذا التحقيق.

وهبطت طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان إير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، يوم أمس الأحد، في مطار مينسك بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، إلا أن الفحوصات التي جرت عقب هبوط الطائرة أكدت عدم صحة ذلك.

وأدانت دول غربية إقدام بيلاروسيا على تحويل مسار طائرة كانت تمر عبر أجوائها، واعتقال صحفي معارض من مواطنيها كان على متن الطائرة.

وقالت شبكة "نكستا" الإعلامية المعارضة، إن رئيس تحريرها السابق رومان بروتاسيفيتش اعتقل بعدما حطت الطائرة التابعة لشركة "راين إير" وكانت متوجهة من أثينا إلى ليتوانيا، وقد أكد التلفزيون البيلاروسي العام الخبر.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا بيلاروسيا إلى السماح للطائرة بالإقلاع مع "جميع ركابها"، عقب اختراق مقاتلة بيلاروسية طائرة ركاب تابعة لشركة "راين إير" بين ركابها ناشط معارض اعتقل عند وصوله إلى مينسك.