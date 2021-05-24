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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالصور.. مراحل تصنيع الحديد من مصنع أبو زعبل بمدينة الخانكة

صدى البلد

يعد مصنع الحديد والصلب بأبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية من أبرز نتائج ثورة 52 ثورة، وشاهدا على تاريخ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث كان للمصنع دور كبير في إنشاء عدد كبير من المنشآت الهامة والمناطق الصناعية ومنها السد العالى بأسوان.


 

ويمر الحديد في تصنيعه بعدة مراحل وذلك لإزالة الأكسجين من الخام، ويتم بطريقة من اثنتين اما بالفرن العالي أو الاختزال المباشر، ففي الطريقة الأولى ينتج الحديد بصورة منصهرة نتيجة الحرارة العالية، وفي الطريقة الثانية يكون الحديد بصورة جامدة. 
 

 

وتعد صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات التي تساهم في تحقيق التنمية، وينتج عنها مشروعات إنشائية وصناعية واقتصادية. 


 

ويشهد سوق الحديد مؤخراً ارتفاعا ملحوظا بمعدل 400 إلى 500 جنيه لسعر الطن، وتتأثر الأسعار بعدة عوامل ومتغيرات؛ منها: حجم الانتاج والمعروض في السوق وما يقابله في الطلب على الجانب الاخر.


 

ويبلغ إنتاج مصر من الحديد نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن، ذلك بناء على بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.

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