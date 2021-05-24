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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منظمة التحرير : مصر تتبنى الموقف الفلسطيني ولا تدعمه فقط .. فيديو

فلسطين
فلسطين

قال عزام الأحمد  عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، إن مصر لا تدعم الموقف الفلسطيني فقط ولكنها تتبناه للدفاع عن الفلسطينيين وعن أرضهم، مؤكدا أن غزة انتصرت للقدس .

 

وأضاف الأحمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناة الحياة، أن الرئيس الامريكي جو بايدن دعا الي  التهدئة في غزة وقال ان الهدنة يجب أن تكون دائمة، مؤكدا على عدم إخلاء منطقة الشيخ جراح ويجب توسيع الهدنة لتشمل جميع الأراضي الفلسطينية .

 

وأوضح  عزام الاحمد  ، أن غزة الان دمرت للمرة الرابعة بسبب الحروب المتتالية التي تشنها اسرائيل مؤكدا ان القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية ويجب التأكيد على ذلك القرار .

 

وتابع أننا لن نعترف بإسرائيل قبل انتهاء احتلال فلسطين، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني لم يلق هذا التأييد والدعم الدولي  منذ 3 عقود ماضية .

الشعب الفلسطيني الأراضى الفلسطينية قناة الحياة القدس غزة إسرائيل

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