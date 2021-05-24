مصر تفوز على البحرين وتتصدر مجموعتها في كأس العرب لكرة الصالات

تصدر منتخب مصر الأول لكرة الصالات ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب، في انتظار تحديد المنافس التالي بنصف النهائي.

وفاز الفراعنة على البحرين بهدف مقابل لا شيء فى المباراة التى أقيمت بينهما على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من البطولة.

سجل خالد سعيد هدف منتخب مصر الوحيد بالدقائق الأخيرة من المباراة.

وتأهل مصر رفقة البحرين إلى نصف نهائي البطولة، والذي سيقام يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن مصر ستواجه المتأهل الثاني بجانب المغرب عن المجموعة الثانية، وبين السعودية أو الإمارات، أو جُزر القُمر.