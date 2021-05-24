نظرة شاملة عن كيا سبورتاج موديل 2021 في الأردن.. صور

تمكنت النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام كيا سبورتاج موديل 2021، أن تحتل مكانة كبيرة داخل اسواق السيارات العربية، نسبة إلى مساحتها الداخلية و التي تتسم بالرحابة، مع التجهيزات الداخلية و التي تأتي على الطريقة الخاصة بالعلامة التجارية الكورية.

تستمد كيا سبورتاج موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 161 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

و بهذه الامكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تتراوح بين 11 إلى 12 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلااكها من الوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كم.

و جاءت السيارة بقياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 4480 مم، و بعرض 1855 مم، و 1635 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تسع إلى 466 لتر، كما دعمت السيارة بعجلات رياضية و جنوط معدنية، إلى جانب عدة تجهيزات مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة و انظمة الملاحة، و مقود حركة متعدد المهام، مع زر ايقاف و تفعيل المحرك، و فتحة سقف بانوراما للفئة الاعلى تجهيزًا.

حصلت أيضا على فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و نظام دعم الفرامل، مع برنامج المساعدة على خوض المنحدرات و المرتفعات.

و يبلغ سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2021 داخل السوق الاردني بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 25,500 دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 FULL OPTION محرك 1600 سي سي بسعر 28,400 دينار.