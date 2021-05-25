إعفاء الفلسطينيين من المصروفات وتقديم الدعم للمؤسسات التعليمية .. والتعليم العالي: سيتم النظر في ظروف الطلاب المتواجدين في غزة ولن يحسب لهم غياب أو رسوب

التعليم العالي:

تقديم الدعم بالمساعدات من تجهيزات أو من اعضاء هيئة التدريس

إعفاء طلاب غزة الوافدين من القسط الثاني للمصروفات العام الحالي

يتم النظر في ظروف الطلاب الذين لم يتمكنوا من العودة من غزة ولن يحسب لهم غياب او رسوب

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن تقديم كافة أشكال الدعم التعليمي والبحثي للجانب الفلسطيني، وتقديم كافة التيسيرات والدعم للطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، وقرر المجلس إعفاء الطلاب الفلسطينيين الوافدين القادمين من قطاع غزة للدراسة بالجامعات الحكومية المصرية من القسط الثانى للمصروفات الجامعية للعام الجامعى الحالى، ودعم مؤسسات التعليم العالى بقطاع غزة بكافة احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس والتجهيزات اللازمة.

وثمن المجلس الأعلى للجامعات الدور الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة المؤسسات المعنية في مصر على دورهم التاريخي في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأكيد الدور التاريخي للشعب المصري في مساندة القضية الفلسطينية.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم التعليم العالي، إن على تقديم المجلس الأعلى للجامعات أكد رسائل هامة خلال أجتماعه الأخير توضح دعم للشعب الفلسطيني من خلال تأيده للموقف المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن وقف العدوان على قطاع غزة يجعنا إلى الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح "عبد الغفار" أن المجلس الأعلى للجامعات أعطى رسالة دعم من خلال تقديم كافة احتياجات مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة سواء بالمساعدات من تجهيزات أو من اعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن مصر بها طلاب وافدين من قطاع غزة يتلقون التعليم داخل الجامعات الحكومية بها ، لذا فقرر المجلس تقديم الدعم لهم من خلال إعفاء طلاب غزة الوافدين من القسط الثاني للمصروفات العام الحالي، وذلك بغرض تقدير الظروف التي تمر بها غزة في الاونة الأخيرة.

وأشار إلى أن وجود الطالب في مصر أو بغزة لا يفرق في الإعفاء إنما سيتم إعفاء جميع الطلاب من المصروفات كما ان الطلاب المتواجدين حاليا في غزة ولا يتمكنون من العودة سيتم مراعاة ظروفهم ولن يحسب لهم غياب او رسوب، بحيث يتقوم الطالب بتقديم طلب لكلية يفيد بسبب عدم تواجده أثناء الامتحانات ومن ثم ترى الكلية الأنسب للطالب.

وجاء صدر القرار خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للجامعات، ظهر اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

كما اطمأن الوزير على إعلان كافة الجامعات والمعاهد حالة الاستعداد القصوى استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي الجارى -التى ستجرى خلال شهر يونيو القادم وتنتهى مع بداية شهر يوليو - وأفادت التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بضمان الانضباط والالتزام، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان حُسن سير الامتحانات طبقًا للوائح الداخلية للكليات والمعاهد ، و الحرص على سلامة جميع عناصر منظومة التعليم بالجامعات.

ووجه المجلس خلال الاجتماع الشكر لجامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة؛ لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقف المجلس دقيقة حداداً ترحماً على روح المرحوم الدكتور صبرى السنوسى عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة.