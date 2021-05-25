لمحبي المغامرات.. بورش كايين تحصل على اطلالة جديدة للطرق الوعرة |صور وفيديو

تنتمي بورش كايين إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، والتي تنضم إلى قائمة الـ SUV، و هي تظهر في المعتاد باطلالتها الانسيبابية مع مقدمة مدببة بعض الشئ، مع عدة لمسات خاصة بالصانع الالماني المخضرم.

ولكن تظهر كايين عبر اطلالة مختلفة تمامًا، مع حزمة الترقيات و التعديلات التي جاءت عن طريق شركة E-Motion Engineering الخاصة بمجال تعديل السيارات، حيث استخدمت الشركة عدة عناصر لتعزيز كايين على الطرق الوعرة.

جاءت مقدمة كايين المعدلة بعدد 4 مصابيح دائرية الشكل، تتزين بها منطقة غطاء المحرك، مع شدادات أمامية باللون الأحمر اللامع، بجانب منظومة الشبكات الأمامية القياسية و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

كما حصلت السيارة على شبكة معدنية علوية باللون الاسود، تجعلها تستوعب العديد من الاغراض الخاصة بالسفر والمغامرات المختلفة، بالإضافة إلى 7 مصابيح دائرية تتقدم الناحية العلوية، مع ملصقات جانبية تحمل كلمة كايين تيربو، كما ظهرت السيارة في فيديو نشر عبر موقع يوتيوب و هي تحمل نموذج صغير للتخييم، و ارتكاز للعجلة البديلة بالناحية الخلفية للسيارة.

و ترتكز تلك النسخة على عجلات رياضية ذات نقشات خاصة بالطرق الوعرة، مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق، بينما تعتمد على نفس القدرات الفنية الخاصة بالنسخة القياسية، والتي تخص قوة المحرك و ناقل الحركة، مع تعزيزات الأمن والسلامة و انظمة المكابح المتطورة، إلى جانب مقصورة كايين الفاخرة.