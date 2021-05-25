بعد تذبذبها على مدار اليوم.. تغريدات المشاهير تؤثر على تداولات بيتكوين.. وخبراء يتوقعون زيادة تداولاتها بشكل رسمي في فترات مقبلة

خبيرة تكشف عن مستقبل الاستثمار في البيتكوين

البتكوين يتراجع عند مستوى 36.50 ألف دولار للوحدة الواحدة

العملة الافتراضية ترتفع بعد موجة بيع حادة لتصل إلى 37391 دولارا





تذبذبت سعر عملة البيتكوين الرقمية أمام الدولار، على مدار اليوم؛ فبعد أن سجلت تراجعا خلال الأيام السابقة بعد تصاعد أنواع جديدة من تلك العملات؛ صعدت بمعدل 1000 دولار علي الأقل في نهاية التعاملات.



خبراء الاقتصاد وأسواق المال أكدوا أن تعليقات المسئولين التنفيذيين للشركات العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي تسهم بصورة كبيرة في تحريك تلك النوعية من هذه العملات صعودا أو هبوطا؛ وهو ما ينعكس على حركة الاقتصاد العالمي.

ورجعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، حالة التذبذب التي شهدتها العملة الافتراضية إلي تعليقات الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" الأمريكية، إيلون ماسك باعتبارها من أكثر المؤثرين في ارتفاع أسعار وحدات البيتكوين .



وذكرت " رمسيس" في تصريحات لـ صدي البلد، أن سعر البتكوين اليوم الاثنين، نحو 36.50 ألف دولار للوحدة الواحدة مسجلا تراجع مقارنة بأسعار أمس الأحد والتي سجلت 36.64 ألف دولار .

جائحة كورونا والبيتكوين

أضافت أن الصين في ظل جائحة كورونا سوف تستمر الصين، في كبح جماح العملات المشفرة، ففي منتصف الأسبوع حظرت بكين على البنوك وشركات تحويل الأموال تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملة المشفرة، كما حذرت المستثمرين من المُضاربة في العملات المشفرة.



توقعت " رمسيس"، أن تحل العملة الرقمية الصينية، الوسيلة المستقبلية للدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، محل القطع المعدنية والأوراق النقدية للمرة الأولى في عام 2022 خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.



وأضافت حنان رمسيس أنه الرغم من انخفاض العملة انخفاضات حادة إلا أنها بدأت في استعادة عافيتها بعد دعم رجال أعمال للتعامل بها ، موضحة أنه سبق لدولة الصين؛ التصريح بعدم قانونية التعامل بتلك العملات بالرغم أنها كانت من مصادر الترويج للعملة .

أشارت إلي أن تلك العملات تتبع لتغريدات رجال الأعمال يجعلها عالية المخاطر لذا ننصح المتعاملين توخي الحذر حتى لا تضيع استثماراتهم .



وأشارت إلى المضاربين حول العالم في ظل ارتفاعات العملات المشفرة كانوا يفضلونها عن الاسهم وبعد انخفاض العملات المشفرة عادوا مرة اخري لبدائل الاستثمار المتعلقة بأسواق المال.



ومع بداية اليوم شهد سعر البيتكوين أمام الدولار هبوطا إلي 36.50 ألف دولار للوحدة الواحدة مسجلا تراجعا مقارنة بأسعار أمس الأحد والتي سجلت 36.64 ألف دولار .



ومع نهاية اليوم تمكنت البيتكوين من تعويض بعض الخسائر التي لحقت بها بعد موجة بيع في مطلع الأسبوع، لتزيد إلي 37391 دولارا بعد أن انخفضت 7.5 % في الجلسة السابقة. وارتفعت في أحدث تعاملات نحو خمسة بالمئة.

وقفزت إثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة، بأكثر من عشرة بالمئة ووصلت إلى 2321 دولارا، ماحية خسائر بلغت 8.6 بالمئة تكبدتها أمس الأحد دفعتها قرب أدنى مستوى في شهرين عند نحو 1730 دولارا.

وتستمر الصين، في كبح جماح العملات المشفرة، ففي منتصف الأسبوع حظرت بكين على البنوك وشركات تحويل الأموال تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملة المشفرة، كما حذرت المستثمرين من المُضاربة في العملات المشفرة.