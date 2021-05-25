"البحث العلمي" تعلن عن مسابقة لتصنيع سمن قليل الدسم.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن إتاحة التقديم لجميع المصريين للمشاركة في تقديم حل مبتكر لتحدى تصنيع اقتصادى لمنتج سمن قليل الدسم وخالى من الزيوت المهدرجة، لأن الزيوت المهدرجة مضرة بالصحة وتسبب مشاكل فى القلب وإرتفاع فى معدل الكوليسترول الضار.

وأوضحت الأكاديمية، أن التقديم متاح لجميع المصريين في الداخل والخارج بالشروط التالية:

• أن تكون الفكرة ذات أساس علمي وتكنولوجي سليم

• فكرة مبتكرة ولم يتم تطبيقها في مصر حتى الآن

• اقتصادية وقابلة للتطبيق في غضون شهرين

• لم يسبق التقدم بها لأي جهة أخرى

بينما الجوائز المقدمة:

الفائز بالمركز الأول سيحصل على 30 ألف جنيه

والمركز الثاني (20 ألف جنيه مصري)

والثالث (10 آلاف جنيه مصري).

وأشارت إلى أن الأكاديمية ستقوم بالتعاون مع شركة زيوت طعام عالمية في مصر، بتوقيع عقد مع أحد الأفكار الفائزة في التحدي للبدء في التطبيق والإنتاج التجريبي ثم التسويق، وسيتم توفير التمويل اللازم للتصنيع بمجرد التأكد من سلامة الملكية الفكرية والجدوى من المشروع.

ويمكن التقدم من خلال هذا الرابط.