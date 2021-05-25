مازيراتي تكشف عن نسختها الجديدة جيبلي هايبردLOVE Audacious.. صور

تستعد شركة مازيراتي الايطالية، بالتعاون مع علامة الازياء الصينية CANOTWAIT، للكشف عن النسخة جيبلي هايبرد LOVE AUDACIOUS الجديدة، التي تتمتع بطلاء خارجي مميز يعتمد على اللون الأرجواني مع لمسات زرقاء اللون.

وجاءت السيارة بإطلالة محدودة الاصدار بينما اعتمدت على ضوء الشفق القطبي، مع شروق الشمس، و هو ابرز ماتحملة السيارة من ناحية الإطلالة الخارجية، إلى جانب التصميم الهيكلي الانسيابي، و عجلات رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة مع طلاء DARK MIRON، تدعمها جنوط معدنية متعددة الأضلاع تتخذ شكل النجمة المتشعبة.

ويقتصر انتاج جيبلي هايبرد LOVE AUDACIOUS الجديدة على 8 نسخ فقط، بينما اعتمدت على القدرات الفنية التي جاءت على طريقة مازيراتي، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي مدعوم بشاحن توربيني مزدوج.

ودعمت بنظام هجين يستطيع أن ينتج قوة 325 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 4550 نيوتن/متر، و بسرعة قصوى تصل إلى 255 كم/ساعة، و بهذه الامكانيات تستطيع السيارة أن تنطلق من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 5.7 ثانية فقط.

وحصلت جيبلي هايبرد LOVE AUDACIOUS على مصابيح انسيابية قياسية تجعلها أكثر عدوانية، مع مفهوم رباعي الأبواب، إلى بالاضافة إلى شعار CANOTWAIT و الذي يزين جانبي السيارة، و بالطبع سوف تضم السيارة مقصورة داخلية فاخرة، إلى جانب باقة متطورة من وسائل التحكم و الرفاهية.