تامر أمين: لم أجد شخصا متواضعا مثل سمير غانم .. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين أنه منذ أيام قليلة، رحل عن عالمنا النجم سمير غانم بسبب كورونا اللعينة.

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج أخر النهار أن الراحل سمير غانم كان الجميع يعلم بخفة دمه وروحه والبهجة التى كان يسببها للمصريين مشيرا إلى أن قليلين من خالط سمير غانم على المستوى الشخصى وكنت من المحظوظين الذين خالطوا سمير غانم وعائلته.

وتابع مقدم برنامج أخر النهار أنني لم أجد شخصا متواضعا مثل سمير غانم مؤكدا أن بساطة سيمر غانم وتواضعه كانا أهم ما يميزه.

وأشار أمين إلى أنه يتمنى الشفاء للفنانة دلال عبد العزيز التى اعتبرها أختى منذ 30 عاما مؤكدا أنه تربطني صداقة تحولت لمرتبة الأخوة وهى أول من يساند في المحن.