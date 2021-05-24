عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء التحرك لتطبيق فكرة الكتاب الإلكتروني بالجامعات العام المقبل.. تفاصيل

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

تستعد وزارة التعليم العالي لتطبيق أسلوب جديد في تقديم الخدمة التعليمية للطالب ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية لـ الجامعات الحكومية، من خلال تطبيق الكتاب الإلكتروني، لبكون بمثابة نقلة كبيرة وهامة في مجال التعليم العالي في مصر.

 

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وافقت على تحويل الكتاب الجامعي في الجامعات الحكومية، إلى كتاب إلكتروني بداية من العام الجامعي المقبل 2021 – 2022، مشيرا إلى أنه تم التحرك في بعض الجامعات باتخاذ قرارات ووضع آليات تطبيقه.

 

وأوضح " المصدر" أن خطوة تطبيق الكتاب الإلكتروني تأتي في إطار التحول الرقمي بالجامعات ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية، وهو ثمار للبنية التحتية القوية التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات ، مشيرا إلى أن هناك آليات يتم وضعها للتحول إلى الكتاب الإلكتروني والتي تحفظ لأعضاء هيئة التدريس حقوقهم أيضا.

txt

وزير التعليم العالي يتفقد الفرع الدولي لجامعة القاهرة بـ 6 أكتوبر

txt

ننشر التفاصيل الكاملة عن كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي.. وزير التعليم العالي: نسعى لتعزيز علاقة الجامعة مع الصناعة والتكنولوجيا

وأعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، عن تحويل جميع المقررات والكتب الدراسية من ورقية إلى إلكترونية اعتبارًا من العام المقبل.

 

جاء ذلك بناء على اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب الذى تم عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وقال رئيس جامعة دمنهور إن القرار يأتي تماشيًا مع مبادرة مصر الرقمية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم جهود التحول الرقمى الحكومى واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في التعليم.

 

وأكد صالح أنه تم وضع خطة لتطوير الكتاب الجامعي خلال شهرين، وتحويل جميع المقررات من ورقية إلى إلكترونية، تماشيًا مع خطة جامعة دمنهور التي تأتي في إطار خطة وزارة التعليم العالي، وفى إطار جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

التعليم العالي الجامعات الحكومية المجلس الاعلى للجامعات الكتاب الإلكتروني

ترشيحاتنا

نحلم بلقب غائب منذ 7سنوات.. سيد عبد الحفيظ يكشف موقف معلول من السوبر الإفريقي

آبل تستعد لإطلاق جهاز iPod Touch شبيه بهواتف iPhone 12 .. صور

في مباراة ضربات الجزاء والكروت الحمراء.. الزمالك يؤمن الصدارة بالفوز 3-2 على المصري

هاني الناظر يوجه نصائح ضرورية للمتعافين من كورونا

خالد الغندور يشكك في نزاهة حكم الـ VAR بسبب قناة الاهلي

زيزو يخطف نقاط المباراة للزمالك بهدف ثالث من ركلة جزاء فى شباك المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي يعوض ما أهدره .. هدف رائع للزمالك في مرمى المصري

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

إثيوبيا تخسر استثمارات أجنبية ضخمة بسبب العقوبات الأمريكية

معجزة إلهية.. طارق حامد يتصدر تويتر بعد طرده فى مباراة المصري

الرئيس السيسي لـ تركي آل الشيخ :العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية وبناءة على جميع المستويات

برئاسة وزير الخارجية.. وفد قطري يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ