بدء التحرك لتطبيق فكرة الكتاب الإلكتروني بالجامعات العام المقبل.. تفاصيل

تستعد وزارة التعليم العالي لتطبيق أسلوب جديد في تقديم الخدمة التعليمية للطالب ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية لـ الجامعات الحكومية، من خلال تطبيق الكتاب الإلكتروني، لبكون بمثابة نقلة كبيرة وهامة في مجال التعليم العالي في مصر.

وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وافقت على تحويل الكتاب الجامعي في الجامعات الحكومية، إلى كتاب إلكتروني بداية من العام الجامعي المقبل 2021 – 2022، مشيرا إلى أنه تم التحرك في بعض الجامعات باتخاذ قرارات ووضع آليات تطبيقه.

وأوضح " المصدر" أن خطوة تطبيق الكتاب الإلكتروني تأتي في إطار التحول الرقمي بالجامعات ضمن المشروع القومي للبنية التحتية للمعلوماتية للجامعات الحكومية، وهو ثمار للبنية التحتية القوية التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات ، مشيرا إلى أن هناك آليات يتم وضعها للتحول إلى الكتاب الإلكتروني والتي تحفظ لأعضاء هيئة التدريس حقوقهم أيضا.

وأعلن الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، عن تحويل جميع المقررات والكتب الدراسية من ورقية إلى إلكترونية اعتبارًا من العام المقبل.

جاء ذلك بناء على اجتماع مجلس شؤون التعليم والطلاب الذى تم عقده عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس جامعة دمنهور إن القرار يأتي تماشيًا مع مبادرة مصر الرقمية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم جهود التحول الرقمى الحكومى واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في التعليم.

وأكد صالح أنه تم وضع خطة لتطوير الكتاب الجامعي خلال شهرين، وتحويل جميع المقررات من ورقية إلى إلكترونية، تماشيًا مع خطة جامعة دمنهور التي تأتي في إطار خطة وزارة التعليم العالي، وفى إطار جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.