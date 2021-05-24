تامر أمين: رحيل أحمد بهجت خسارة كبيرة على مستوى ريادة الأعمال والإعلام|فيديو

قال الإعلامي تامر أمين إن رجل الأعمال الرحل أحمد بهجت هو من أنشأ مدينة دريم التي كانت بمثابة الحلم لتحويل الصحراء إلى امتداد عمراني ينتقل اليه المصريين بشكل محترم.

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أن الراحل أحمد بهجت هو واحد من أهم رجال الإعلام عندما بادر بانشاء قناه دريم وهي أول قناة فضائية خاصة.

وتابع مقدم برنامج أخر النهار أن الراحل أحمد بهجت كان شخصا على خلق عالي وهو خسارة كبيرة على مستوى ريادة الأعمال والإعلام .



ونعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رجل الأعمال الراحل الدكتور أحمد بهجت، الذي وافته المنية الجمعة الماضي عن عمر ناهز 70 عاما بالولايات المتحدة.

وقال محمد أبو العينين: “ ننعي بمزيد من الحزن والأسى، صديق العمر، ورفيق الدرب، الدكتور أحمد بهجت، رجل الأعمال”.

وأضاف وكيل مجلس النواب: “لقد عاش الراحل الدكتور أحمد بهجت مخلصا لوطنه ولعمله، أسهم في الاقتصاد المصري بمزيد من الاستثمارات الناجحة التي أصبحت شاهدة على نبوغه وتفوقه في مجالات الاستثمار المتنوعة”.