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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللجنة العلمية لكورونا: اللقاح لايمنع الإصابة بالمرض ولكن يحمي من الوفاة ..فيديو

وصول لقاح كورونا
وصول لقاح كورونا

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا إنه يرفع القبعة تقديرا لما قامت به وزارة الصحة المصرية وماتم من مجهودات لاحتواء فيروس كورونا مؤكدا أن مصر ستكون أول مركز في افريقيا لتصنيع لقاحات كورونا.

 

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وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار عبر فضائية النهار أن المادة الخام لتصنيع لقاحات كورونا وصلت بالفعل الى مصر، مشيرا إلى أن انجلترا سمحت بعودة الحياة الطبيعية تدريجيا بعد تلقيح عدد كبير من المواطنين هناك.

 

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أنه يجب على المصريين أن يتجهوا إلى تناول اللقاح المتواجد لدينا بوفرة، مؤكدا أن بعض الدول المجاورة أجلت الحصول على  الجرعة الثانية من لقاح كورونا بسبب نقص الجرعات ولكن مصر يتوافر بها كميات كبيرة.

 

وأشار حسني إلى أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالمرض ولكن يحمي من الأعراض الشديدة كالوفاة، مؤكدا أن اللقاح أمن تماما ويقلل أعراض كورونا حال الإصابة بصورة كبيرة.

 

وقال  رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن الفطر الأسود لا علاقة له بفيروس كورونا ولكن له علاقة بنقص المناعة وقد يكون سببه البروتوكولات الخاطئة وادوية الكورتيزون. 

 

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