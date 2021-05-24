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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كابلات أرضية.. "الكهرباء": مبادرة تطوير القرى ستنقل الريف لمستوى راق

تطوير القرى
تطوير القرى

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مشاركة وزارة الكهرباء في مبادرة حياة كريمة لـ تطوير القرى ستنقل مستوى جودة الكهرباء والخدمات في القرى إلى مستوى راقٍ.


وأضاف "حمزة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "نيوز تن" المذاع على قناة "فضائية تن"، أن المبادرة بدأت في مرحلة سابقة  للقرى الأكثر احتياجاً، وتم ضخ حوالى 195 مليون جنيه في 11 محافظة  لتطوير شبكة الكهرباء بها، وبالفعل تم نقل الخدمات لمستوى جيد.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، “في المرحلة القادمة سيتم ضخ حوالي 24 مليار جنيه لتطوير شبكة الكهرباء ضمن مبادرة الرئيس السيسي لتطوير كل القرى”.

 

وأكد "تغذية القرى ستكون كلها كابلات أرضية وذلك يعتبر تطورا كبيرا لتلاشي الخطورة التي كان يعاني منها أهالينا في الريف، وسيتم رفع مستوى الخدمات ومراكز الخدمة في هذه المحافظات وطرق تأديتها ومن حيث العدادات أيضا".

تطوير القرى الكهرباء القرى حياة كريمة أخبار التوك شو اليوم

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