3 دقائق كافية لتقدم المصري .. سنبوري يتقدم على الزمالك بالهدف الأول

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري من تسجيل هدف التقدم في شباك منافسه الزمالك، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل سعيدو سنبوري لاعب المصري، من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة.



ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – إسلام جابر – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري



ويضم تشكيل المصري كلًا من:



حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع : كريم العراقي – أحمد شوشة – إسلام صالح – حسن علي

خط الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا – محمد عنتر – سعيدو سمبوري – أحمد رفعت

خط الهجوم: كازادي كاسينجو