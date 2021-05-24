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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام حجاج تهنئ زوجها على تعيينه بالبرلمان الإفريقي

صدى البلد

هنأت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة على عضوية البرلمان الإفريقي. 

‬‏ونشرت ريهام حجاج صورة لها مع زوجها وعلقت قائلة «مبروك يا حبيب قلبي عضوية البرلمان الأفريقي بحبك».
 

يذكر أن أسرة مسلسل "وكل ما نفترق"، احتفلت بانتهاء التصوير، الذي استمر لأكثر من 4 أشهر متواصلة، من أجل اللحاق بموسم السباق الرمضاني 2021.
 

وحضر الاحتفال إلى جانب الفنانة ريهام حجاج، نجوم العمل “سلوى خطاب، محمد الشرنوبي، رحاب الجمل، أحمد صيام، عبير منير، أحمد طلعت”، والمخرج مصطفى السقا، وفريق شركة الإنتاج “T.V”، وجميع العاملين.
 

ويتناول العمل، قصة “نور”، التي تقرر عائلة زوجها “حسام”، التخلص منها؛ بعد اكتشاف أسرارهم، ولكن سرعان ما تعود “نور” للحياة، وتبدأ في البحث عن ابنتها المخطوفة، والانتقام من عائلة حسام.

ريهام حجاج الفنانة ريهام حجاج السباق الرمضانى 2021 البرلمان الافريقى الأفريقي

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