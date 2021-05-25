أخبار التعليم: استعدادات لتطعيم معلمي الثانوية العامة والدبلومات بلقاح كورونا.. القاهرة تدخل عصر جامعات الجيل الرابع

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

وزير التعليم: نحرص على الاستفادة من منح "اليونيسيف" التعليمية للمعلمين



رئيس جامعة حلوان : حصر أعداد الطلاب الوافدين من غزة لإعفائهم من المصروفات الدراسية



بمشاركة كوكبة من العلماء.. 70 بحثا علميا في المؤتمر الدولى لـ"نوعية طنطا"

افتتاحات جديدة بـ مستشفى طنطا التعليمي بتكلفة 12 مليون جنيه



خطاب رسمي يكشف استعدادات تطعيم معلمي الثانوية العامة والدبلومات بلقاح كورونا



"البحث العلمي" تعلن تفاصيل المشاركة في ورش عمل عن حصاد التمور



القاهرة تدخل عصر جامعات الجيل الرابع بأول كلية نانو تكنولوجي في الشرق الأوسط



انطلاق الدورة التدربيبة الرابعة للأئمة في جامعة الأقصر

جامعة حلوان: نعمل على توفير مناخ هادئ للطلاب خلال الامتحانات