وزيرة البيئة للنواب: الملف البيئي يتطلب تعاون 5 جهات رئيسية

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وتحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أهمية ملف البيئة على الصعيد الوطني والمحلي والدولي، مؤكدة أهمية خلق كيانات داخل الوزارات المختلفة تهدف إلي تعزيز حقوق الإنسان، لينعم الإنسان ببيئة نظيفة فهذا يعد من أهم حقوق الإنسان.

وأوضحت أن مصر انضمت لـ 68 اتفاقية دولية بيئية تتحدث بشكل مباشر أو غير مباشر عن الحق في بيئة نظيفة مشيرة الي أن ملف البيئة هو ملف معقد والي حد ما شائك مشيرة إلى أنه تم إنشاء الوحدة الخاصة بحقوق الإنسان داخل الوزارة في عام 2019 .

وفيما يخص المخلفات، نوهت بأن هناك قانونا لتنظيم إدارة المخلفات الذى أقره مجلس النواب في الفصل التشريعى السابق، والذي يعد تقدما ملحوظا ولكن موضوع المخلفات متشعب بدءًا من المخلفات الزراعية، والمخلفات الصناعية الخطرة وغير الخطرة، والمخلفات الطبية وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا ويعد هذا السبب وراء تأخر القانون ليتناول كافة أنواع المخلفات.

ولفتت إلي حقوق العاملين في هذه المنظومة حيث ان حقوقهم تعد حقوق انسان حتي لو انتموا لاقتصاد غير رسمي مشيرة الي الجهد المبذول للتفاوض معهم والحد من تخوفهم من الحكومة خوفا من فرض الضرائب عليهم حيث أوضحت أنه تم التحاور معهم ليكون لهم مهنة في البطاقة وبالتالي تيسير حصولهم علي ترخيص مزاولة مهنة وبوليصة تأمين من وزارة القوي العاملة مما نتج عنه تشجيع 5000 فرد علي التسجيل.

وختامًا ، ألمحت الوزيرة إلي أن ملف البيئة يتطلب التعاون المشترك بين عدد من الجهات أهمها الحكومة، مجلس النواب، المجتمع المدني، والجامعات، إضافة إلي القطاع الخاص.