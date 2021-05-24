شكاوى النواب توافق على مقترح يسمح بتطوير منطقة جبل الزيتون العشوائية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن تطوير منطقة (جبل الزيتون) العشوائية الواقعة في منطقة القباري – محافظة الإسكندرية، علي أن يتم الإسراع في تسكين الوحدات السكنية في أقرب وقت.

و أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن المنطقة مدرجة في خطة تطوير العشوائيات، وتم إنشاء وحدات سكنية ولم يتم النقل إليها، ويتبقى التسكين فقط.



ووافقت اللجنة، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سناء السعيد، بشأن إدراج كل توابع القرى بمركز ساحل سليم – محافظة أسيوط، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث أكد ممثلو المحافظة أم ال 149 قرية علي مستوي أسيوط ستتفذ في المرحلة الأولي، وسيتم التنفيذ في التوابع خلال المرحلة الثانية.



وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن عمل فرع لصندوق التمويل العقاري بمحافظة أسيوط.

ووافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن تحديد موقف أهالي محافظة مطروح من قانون التصالح لمن قاموا ببناء العقارات بدون ترخيص ودون سند ملكية – محافظة مطروح، وأوصت بتقنين الأوضاع لهم.