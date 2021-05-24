15 دقيقة .. المصري يهيمن على المباراة ويسجل والزمالك يحاول إدراك التعادل

انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف دون رد في شباك منافسه الزمالك، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل سعيدو سنبوري لاعب المصري الهدف الأول من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة.

وحاول الزمالك إدراك التعادل مبكراً، لكن أحكم المصري دفاعاته بشكل جيد ولم يتمكن لاعبي الأبيض اختراق صفوف المصري والوصول الى مرمى أحمد دعدور.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – إسلام جابر – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري



ويضم تشكيل المصري كلًا من:



حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع : كريم العراقي – أحمد شوشة – إسلام صالح – حسن علي

خط الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا – محمد عنتر – سعيدو سمبوري – أحمد رفعت

خط الهجوم: كازادي كاسينجو