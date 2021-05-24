الرابطة الدوليه للابداع الفكري بفرنسا تعقد ندوة عن الاسرة المصرية.. الخميس المقبل

تعقد الرابطة الدوليه للابداع الفكري والثقافي بفرنسا ندوتها الشهرية عبر البث المباشر لصفحتها الرسمية وتفنية زووم يوم الخميس المقبل الموافق ٢٧ مايو الثامنه بتوقيت القاهرة بعنوان "الاسرة المصرية بين المطرقة والسندان".

ويستعرض ضيوف الندوة النظرة القانونية لوضعية الاسرة المصرية في ظل التغيرات القانونية بين حقوق المرأة والطفل في المجتمع والقاء الضوء علي التعقيدات الكبري التي تؤدي الي تفكك الاسرة في الوقت الراهن من خلال قضايا كبيرة في المحاكم المصرية والعربية .

يشارك في الندوة الدكتور اسامه احمد بدر الأستاذ بكلية الحقوق جامعة طنطا قسم القانون الخاص والمعار حاليا بجامعة القانون بدولة الامارات والدكتوره اماني الطويل خبير الشؤون الافريقية ودراسات المرأة بمركز الاهرام للدراسات رئيس تحرير سلسلة أفريقيا بهيئة الكتاب -نائب مقرر لجنة إفريقيا بالمجلس الاعلي للثقافة، والدكتور الدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة.

ويدير الحوار الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي بفرساي ورئيس الرابطة الدولية للابداع الفكري والثقافي والحاصلة علي درجة الدكتوراه في القانون الاداري جامعة طنطا.