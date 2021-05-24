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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الدلتا ستغرق.. خبير طاقة يكشف كوارث ارتفاع حرارة الأرض درجتين ..فيديو

الدلتا
الدلتا

قال هاني النقراشي، خبير الطاقة ومستشار الرئيس للطاقة، إن مصر قادرة على استغلال الطاقات المتجددة ومنها الشمس وطاقة الرياح وطاقة المياه.

 


وأضاف "النقراشي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجتين أو 3 درجات؛ قد يتسبب في  كوارث كـ غرق بعض المناطق ومنها الدلتا".

 

وتابع خبير الطاقة "مع ارتفاع درجة حرارة الأرض  يؤدي ذلك إلى ذوبان الثلوج وارتفاع منسوب البحار في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي تغرق أجزاء من الدلتا"، لافتا إلى أن "هناك صورا لـ الأقمار الصناعية تشير إلى غرق أجزاء بسيطة من الدلتا".

 

وأكد أن "الأفضل في مصر إنشاء محطة للطاقة الشمسية الحرارية بدلا من النووية".
 

خبير طاقة هاني النقراشي الدلتا الأرض اخبار التوك شو

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