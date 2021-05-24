الدلتا ستغرق.. خبير طاقة يكشف كوارث ارتفاع حرارة الأرض درجتين ..فيديو

قال هاني النقراشي، خبير الطاقة ومستشار الرئيس للطاقة، إن مصر قادرة على استغلال الطاقات المتجددة ومنها الشمس وطاقة الرياح وطاقة المياه.



وأضاف "النقراشي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجتين أو 3 درجات؛ قد يتسبب في كوارث كـ غرق بعض المناطق ومنها الدلتا".

وتابع خبير الطاقة "مع ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤدي ذلك إلى ذوبان الثلوج وارتفاع منسوب البحار في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي تغرق أجزاء من الدلتا"، لافتا إلى أن "هناك صورا لـ الأقمار الصناعية تشير إلى غرق أجزاء بسيطة من الدلتا".

وأكد أن "الأفضل في مصر إنشاء محطة للطاقة الشمسية الحرارية بدلا من النووية".

