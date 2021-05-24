قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى مملكة البحرين

تلقت شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، إخطاراً يتضمن تعليمات جديدة بشأن المسافرين من مصر إلى مملكة البحرين، وذلك ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الإخطار، الذي تلقته شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة والمطارات المصرية، وبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم، بأن مملكة البحرين وضعت شروطا جديدة للسفر إليها، وهي ضرورة أن يكون جميع الركاب المسافرين إليها قد تلقوا جرعتي لقاح فيروس كورونا المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الإخطار، أيضاً أنه مسموح للمسافرين من القاهرة إلى مملكة البحرين بالسفر إليها هناك، في حال تلقي جرعة واحدة من لقاح كورونا أيضا، ولكن شرط إجراء تحليل PCR سلبي، يكون ساريا قبل موعد الرحلة، على أن يتم عزله داخل المملكة فور الوصول في الفنادق المصرح بها من قبل سلطات مملكة البحرين، وفقا لمدة العزل المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.