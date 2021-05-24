برعاية وزيرة الثقافة.. نشاط مكثف للفنون الشعبية على البالون والسيرك القومى والغورى

عروض المسرح 2021

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، يشهد البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تقديم مجموعة من العروض المسرحية والحفلات المسائية على مسرح البالون والسيرك القومى بالعجوزة، بالإضافة إلى الحفلات الخارجية للفرق الفنية التابعة للبيت .

حيث يعود من جديد العرض المسرحى "عاشق ومداح" من إنتاج البيت، ليضئ قاعة محمود رضا بمسرح البالون فى السابعة مساء، اعتبارا من يوم الخميس27 مايو الجارى، تدور أحداث العرض حول قصص وحكايات وطنية وبطولات مصرية، ويسلط الضوء على الإنجازات التى تحدث الآن فى مصر، البطولة للفنانين " مداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوي، سميرة عبد العزيز، أحمد ماهر ، منير مكرم" بالاشتراك مع نخبة كبيرة من نجوم المسرح والطرب، استعراضات د. عماد سعيد، تأليف وأشعار محمد الصواف، إخراج عبد الغنى زكى.

وعلى قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون تقدم فرقة تحت ١٨ برئاسة المخرج عبد المنعم محمد، عرض العرائس " علي بابا والأربعين حرامي" يوميا فى الرابعة مساء، الأداء الحركى للفنانين "عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور، محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل"، وأداء صوتى للفنانين" هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، أداء صوتى لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوى، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع موسيقى كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف.

كما يقدم على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون فى الفترة المسائية، العرض المسرحي "التغريبة بنت الزناتى" من إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية برئاسة د.أسامة زغلول، وهو عرض مستوحي من السيرة الهلالية، البطولة للفنانين " فاطمة عادل، محمد حفظي، أحمد شومان، أحمد عصمت، سارة مصطفى، أحمد يحيي، ميدو آدم، عبد الباري سعد، محمد علاء، هدي عبد العزيز، هاني عبد الهادي،أحمد مهدي، نادين العمروسي، هبة سليمان، كيروجراف مناضل عنتر موسيقي، ألحان هاني عبد الناصر، سينوغرافيا عمرو الأشرف، مخرج مساعد نهاد نايل وسلمي محمد ومحمود علاء، مخرج منفذ محمد أشرف، تأليف بكرى عبد الحميد، إخراج منار زين .



ويواصل السيرك القومى بالعجوزة برئاسة الفنان وليد طه، تقديم برنامج شعبة القاهرة برئاسة الفنان أشرف أحمد، فى السابعة مساء طوال شهر مايو الجارى، والذى يتضمن أكثر من ١٣ فقرة متنوعة من أشهر وأخطر فنون السيرك منها " الخناجر والساحر والجونجلير والتوازن والسلم المتحرك والسلك والطوق الهوائى والمطبخ الصينى والكورة والبسكليت والتيابلو والشرائط الهوائية والكرابيك والحربة الصينية والمهرج" ويختتم البرنامج باستعراض الوحوش المفترسة لمدربة الأسود والنمور الفنانة "لوبا الحلو" .

هذا إلى جانب الحفلات الخارجية للفرق الفنية بالبيت، حيث تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية في السابعة من مساء يوم الخميس المقبل 27 مايو الجارى، مجموعة من أشهر استعراضاتها ومنها "العصا، الأقصر بلدنا، الموشحات، الإسكندراني، غزل الريف، الحجالة" وغيرها، وذلك بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، ضمن بروتوكول التعاون بين البيت وقطاع صندوق التنمية الثقافية .

ويحرص البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد خطر فيروس كورونا المستجد، والسماح بنسبة القوة الإستيعابية المقررة، حفاظا على سلامة الجمهور والعاملين بالبيت .