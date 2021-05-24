طرح الجزء الثانى من الموسم الخامس لـ Lucifer .. الجمعة

تتطرح شبكة نتفليكس العالمية يوم الجمعة القادم، الجزء الثانى من الموسم الخامس من المسلسل الشهير “ Lucifer ” .

لوسفير مسلسل تلفزيوني أمريكي بدأ عرضه على فوكس في 25 ينايرعام 2016 لمسلسل مبني على شخصية قصص دي سي المصورة .

تلقى الموسم الأول ردود فعل متفاوتة من النقاد، إلا أن المواسم التالية حازت على تقييمات أفضل.

وفي 11 مايو 2018، ألغت فوكس المسلسل بعد ثلاثة مواسم. وبعد ذلك بشهر، تكفلت نتفليكس بالمسلسل من أجل إنتاج موسم رابع من عشر حلقات، أطلِق في 8 مايو 2019. وفي 6 يونيو 2019، جددت نتفليكس عقد المسلسل من أجل إنتاج الموسم الخامس من 16 حلقة وتم تجديد المسلسل لموسم سادس.