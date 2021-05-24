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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عمارة : موسيماني غير مُقنع فنيًا لجماهير الأهلي

موسيماني
موسيماني

أكد محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، أنه متمسك برأيه الفني في بيتسو موسيماني بأنه غير مقنع تمامًا حتى هذه اللحظة على مستوى الأداء الفني، لافتا إلى أن جميع جماهير الأهلي غير راضية تمامًا عن الأداء الفني للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

 

وأوضح عمارة الذي حل ضيفًا على برنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم اف ام مع الإعلامي كريم خطاب، أن موسيماني يحقق النتائج وهي في صالحه، لكن الأهلي دائمًا أدائه الفني يكون قوي بالإضافة الي أن النتائج بالطبع في صالحه.

 

وشدد عمارة على أن موسيماني مدرب يعرف يكسب، وهذا واضح تمامًا للجميع، فجميع المباريات الكبيرة التي خاضها استطاع أن يفوز بها، لكن أين الفنيات التي كان يتميز بها موسيماني عندما كان يتولى مسؤولية صن داونز قدم أداء مميز وحقق نتائج كبيرة مع الفريق وقتها.

موسيمانى الأهلى صن داونز جماهير الأهلي كريم خطاب محمد عمارة

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