كيف تعمل وزارة البترول في قرى "حياة كريمة"؟.. نائب “القابضة للغازات الطبيعية” يجيب

كشف المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي، كيفية عمل وزارة البترول بقري الريف ضمن مبادرة حياة كريمة.



قال أحمد محمود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " أكسترا نيوز"،:" أهم المشروعات الخاصة بالوزارة هي توصيل الغاز الطبيعي للقرى المستهدفة بمبادرة تطوير الريف المصري.



وتابع محمود :" هناك 59 قرية من القرى المستهدفة من مبادرة حياة كريمة تم توصيل الغاز الطبيعي إليها، مؤكدا أن هناك 14 قرية الآن تم وضعها في خطة توصيل الغاز للقرى ونعمل بها يوم 1 /7 ونستهدف الآن تطوير 248 قرية.



وأشار إلي أن الـ 1100 قرية المتبقية لدخول الغاز الطبيعي فيها سيتم التنسيق لوصول الغاز الطبيعي فيها بعد توصيل الغاز في قرى المرحلة الأولى ضمن مبادرة تطوير الريف المصري.



ونوه إلي أن هذه المبادرة غير متوقع حدوثها وحجم العمل بها ضخم، مستدركا أن أكثر من وزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة.

