عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|الحكومة الرقمية تعرض قصص النجاح بندوة الديوان العام للمحاسبة

التحول الرقمي
التحول الرقمي

أعرب محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان عن فخره بالنجاحات المستمرة لبرامج ومشاريع التحول الرقمي الحكومي في كل القطاعات والجهات الحكومية، مشيراً إلى إسهام هذه المشاريع في تحقيق المملكة لنجاحات كثيرة في مختلف المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مؤكداً قوة ومتانة البنية التحتية الرقمية وما تمتاز به من نضج وقدرة مكّنت المملكة من أن تستجيب بشكل سريع لجميع تبعات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم.


جاء ذلك خلال مشاركته  في الندوة السابعة عشرة للديوان العام للمحاسبة ، تحت عنوان "مستقبل العمل الرقابي الحكومي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي" بحضور ومشاركة نخبة من قيادات التحول الرقمي الحكومي في المملكة.

اقتصاد السعودية.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 10318.51 نقطة

اقتصاد السعودية| هيئة الاتصالات تدعو المسافرين إلى معرفة حقوق خدمات التجوال الدولي


وتطرق في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السعودية “ واس”، إلى تطبيق "توكلنا" واصفًا إياه بأنه أحد الأمثلة على نجاح التطبيقات والخدمات الحكومية الرقمية في المملكة التي تمت خلال الجائحة، وإسهامه في خدمة 20 مليون مستخدم، ليصبح جزءا أساسيا من حياة المستفيدين، وتحقيقه جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات بقيادة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

 

وبين أن مستقبل تطوير التحول الرقمي الحكومي يتطلب إيجاد نماذج عمل جديدة تستفيد من الممكّنات والأدوات المتوفرة، مع ضرورة التفكير بشكل مبتكر وغير تقليدي، لتعمل تلك النماذج على إعطاء قيمة تسهم في إيجاد مكتسبات وطنية متنوعة تعمل على رفع كفاءة الإنجاز للقطاع الحكومي.


وتناول منصة اعتماد التابعة لوزارة المالية ضمن أمثلة توظيف المنصات لخدمة قطاع المحاسبة، من خلال خدمتها لـ 150 ألف مستفيد في القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن التجربة المميزة التي تقدمها للمستفيدين والإجراءات والمعايير الموحدة كالدورة الكاملة التي تبدأ من الميزانية إلى الشراء والدفع، وتقارير ذكاء الأعمال المباشرة للمستفيدين من الجهات الرقابية ومنها الديوان العام للمحاسبة، إلى جانب باقة المنافسات والمشتريات التي تتيح التواصل بين القطاع الخاص والحكومي عبر أساليب شراء متعددة وربط ذلك بمجموعة من الباقات الأخرى امتدادا للعقود، ومن ثَمَّ وجود بيانات جاهزة للمراجعة يمكن العودة إليها، وهو ما يحتاجه المستفيد.


وبيّن أن المنصة نجحت في تحصيل ما يزيد عن 300 مليار ريال كإيرادات غير نفطية من خلال نظام "تحصيل" التابع للمنصة، فضلاً عن حوالي 3 ملايين موظف يتم الصرف لهم بشكل مركزي، مشيرًا إلى أن هذه المميزات مكّنت المنصة من الحصول على جوائز عالمية منها "جائزة منتدى جايتكس العالمي" بقيادة وزارة المالية والمركز الوطني لنُظم الموارد الحكومية.


وثمن جهود رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري من خلال العمل على ربط منظومة الرقابة الإلكترونية الشاملة بمنصة اعتماد، الأمر الذي سيعود بالنفع على عموم المستفيدين، وتدشين "وحدة التحول الرقمي بالديوان"، مؤكداً أن هيئة الحكومة الرقمية تعمل على تقديم جميع أشكال الدعم للجهات الحكومية في المملكة ساعية إلى توحيد المعايير وتقليل الإجراءات والربط بين المنصاتن إضافة إلى توحيد عمليات الحصول على المعلومات، من أجل المضي في مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتحقيق تطلعات حكومة المملكة، وما دعت إليه الرؤية الطموحة 2030 في جعل المملكة نموذجاً عالمياً يحتذى به.

موضوعات متعلقة

اقتصاد السعودية.. ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السعودي في أبريل 5.3% على أساس سنوي

ترشيحاتنا

نحلم بلقب غائب منذ 7سنوات.. سيد عبد الحفيظ يكشف موقف معلول من السوبر الإفريقي

آبل تستعد لإطلاق جهاز iPod Touch شبيه بهواتف iPhone 12 .. صور

في مباراة ضربات الجزاء والكروت الحمراء.. الزمالك يؤمن الصدارة بالفوز 3-2 على المصري

هاني الناظر يوجه نصائح ضرورية للمتعافين من كورونا

خالد الغندور يشكك في نزاهة حكم الـ VAR بسبب قناة الاهلي

زيزو يخطف نقاط المباراة للزمالك بهدف ثالث من ركلة جزاء فى شباك المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي يعوض ما أهدره .. هدف رائع للزمالك في مرمى المصري

تصعيد جديد.. أول رد من إثيوبيا على العقوبات الأمريكية ضدها

الكاف يمنح الأهلي مكافأة خيالية بعد التأهل لـ نصف نهائي أبطال أفريقيا

معجزة إلهية.. طارق حامد يتصدر تويتر بعد طرده فى مباراة المصري

"الصليبي" يبعد حارس مرمى المنتخب الأوليمبي عن أولمبياد طوكيو

إثيوبيا تخسر استثمارات أجنبية ضخمة بسبب العقوبات الأمريكية

الرئيس السيسي لـ تركي آل الشيخ :العلاقات بين مصر والسعودية استراتيجية وبناءة على جميع المستويات

برئاسة وزير الخارجية.. وفد قطري يصل القاهرة في زيارة تستغرق يومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخطر من الأسود والأبيض .. ما هو الفطر الأصفر؟

مرسيدس تحذر من استخدام " الاسبويلر المتحرك "في سباق فورمولا 1 .. صور

صمولة إطار تجبر مرسيدس على الانسحاب من سباق الفورمولا .. صور

طرح ساوايست برايم 2022 في مصر .. صور

فيديو

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

فيديو جراف.. أول يوليو.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

هل تدير الحسناء التونسية سمر حسني مباراة الأهلي ونهضة بركان .. فيديو جراف

كيفية تنظيف فلتر تكييف سيارتك بدون فني

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

محمود البسيوني يكتب: النهر الصامت

علي ذكي يكتب: لا جديد تحت الشمس (قصة قصيرة)

منى زيدو تكتب: لا نعاني نقصاً في الذكورة بل «الرجولة»

علي عبد المقصود يكتب : الكافيين في لعبة كمال الأجسام

محمود أبو حبيب يكتب: يا وابور قولي رايح على فين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

محمد أرسلان

إما الأمن أو الحرية.. حينما تكون فلسفة المستبدين

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيوبلوتكس الفشقة السودانية

كريمة أبو العينين

الرئيس وفلسطين

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

اﻟﻤﺰﻳﺪ