منافسة بين أقوى المحركات الألمانية .. ما الفائز ؟ .. فيديو

حصلت سباقات السيارات على جماهيرية كبيرة وسط محبي عالم التسارع، حيث يفضل البعض رؤية السيارة الاقرب إلى قلبة، و التي تختلف من صانع إلى اخر، و لكن في هذا الموضوع يتصدر الصانع الالماني مجريات السباق بأكمله.

ظهرت كلا من السيارة الالمانية أودي و نسخة العملاق البافاري بي ام دبليو، مع نجمة مرسيدس الشهيرة، جميعهم مستعد لبدأ السباق التنافسي، و بالطبع زودت كل نسخة من تلك السيارات القوية بالعديد من المواصفات الفنية و التي تتنوع من ناحية الاداء و التسارع و التجهيزات الاخري.

حيث زودت اودي بمحرك من طراز V10، سعة 5000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 579 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، يعمل مع نظام الدفع الكلي للعجلات.

و جاءت بي ام دابليو بمحرك V10 أيضا، سعة 5000 سي سي، يولد قوة 507 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 520 نيوتن/متر، مع حزمة من أوامر التسارع القوية.

بينما حصلت مرسيدس على محرك ثماني الاسطوانات، سعة 5400 سي سي سوبرتشارجد، و لكنه قادر على انتاج قوة تبلغ 476 حصان، و 700 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة للعجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 5 سرعات.

و جاءت لحظة اعلان نتيجة هذا السباق التنافسي، حيث استطاعت أودي أن تقطع المسافة المحددة خلال فترة زمنية مدتها 12.5 ثانية، لتتبعها نجمة مرسيدس و تحقق توقيت زمني يقدر بـ 13.1 ثانية، لتلحق بهم BMW في توقيت زمني يبلغ 13.9 ثانية، و بفارق بسيط عن سيارة المركز الثاني.