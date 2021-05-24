مؤتمر صحفي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة وزير خارجية قطر لـ مصر

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أنه لأول مرة منذ 5 سنوات غدا الثلاثاء، وزير الخارجية السفير سامح شكري يستقبل وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مقر وزارة الخارجية المصرية في جمهورية مصر العربية.

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هذا اللقاء لأول مرة منذ 5 سنوات بعد الأزمة الأخيرة وهذا أعلى مستوى من اللقاءات بين البلدين.



وتابع مقدم على مسئوليتي، أن الدولة المصرية لم تسيء لأي دولة ولا حتى قطر ومصر دولة قوية في المنطقة ، لافتا إلى أن أعضاء جماعة الأخوان الإرهابية في موقف لا يحسدون عليه.



وأضاف موسى :"مش عارفين يعملوا ايه يشتموا ولا يشكروا مصر من اللي بنعمله في كل الملفات وفي الملف الفلسطيني وكمان بعد زيارة وزير خارجية قطر للقاهرة، وهذا الاجتماع سيكون رسمي بحضور إعلامي".



وأكد مقدم برنامج على مسئوليتي، أن أول مؤتمر صحفي بين وزيري خارجية مصر وقطر في القاهرة منذ 8 سنوات على الأقل، مشيرا إلى أن مصر دولة قوية ولها تأثيرها في المنطقة والعالم.