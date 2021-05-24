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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للكبار والصغار.. خالد الصاوي يروج لفيلم للإيجار

فيلم للايجار
فيلم للايجار

نشر الفنان خالد الصاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن عرض فيلم «للايجار»، ويروج لفيلمه الجديد الذى يعود به إلى السينما بعد غياب. 

وقال خالد الصاوى : "السادة والسيدات اهلا بكم شرفونا بدور العرض من نهار الأربعاء ٢٦ منه، فريق "للايجار" يتمنى لكم مشاهدة ممتعة، للايجار.. للكبار والصغار، للايجار.. هو الحل لكل عطلان عن التصييف لأننا جبناله عروس المتوسط لحد عنده! للإيجار.. يلبي اذواق كل الأقاليم، وكله بأمره والسلام من القلب للقلب".

وكانت الشركة قد نشرت البوستر الدعائي للفيلم منذ فترة والذي يضم أبطاله خالد الصاوي ومحمد سلام وشيري عادل، عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الفيلم قد شهد عدة تأجيلات بسبب انتشار جائحة كورونا وتخفيض اعداد رواد السينما وبدا نجوم العمل وعلى رأسهم  الفنان خالد الصاوي في الترويج للحملة الدعائية للفيلم بنشر البرومو الترويجي عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق: "‏الإعلان الرسمي لفيلم للإيجار بطولة خالد الصاوي و محمد سلام.. قريبا".

تفاصيل فيلم للايجار 

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، وذلك من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض احدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

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وكان الفنان خالد الصاوي قد فاز بجائزة التمثيل من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن دورة في فيلم "للإيجار"، فيما شهدت الدورة العاشرة من المهرجان العرض الأول للفيلم حيث حقق معادله لم تحدث مسبقاً من حيث جمعه بين الحرفية و الابداع الفني مع المقدرة علي حصد الجوائز و المشاركة في المهرجانات الكبرى و بين احتفاظه بمواصفات الأفلام التجارية الجذابة للجمهور السينمائي المصري و العربي.

فيلم "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، وإنتاج محمد الدياسطي، ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي ومحمد سلام كلا من شيري عادل، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، ومنتج فني أسامة يوسف وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

مواقع التواصل الاجتماعي فيلم للايجار الفنان خالد الصاوي للايجار شيرى عادل خالد الصاوي

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