الهجرة تطلق التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي"

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، تطبيق "اتكلم عربي" الإلكتروني رسميًا تحت شعار "أتكلم عربي وعيشها مصري"، بالتعاون مع شركة دار نهضة مصر للنشر، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

قدمت وزارة الهجرة عرضًا توضيحيًا يسرد جهود الوزارة من أجل تدشين مبادرة "اتكلم عربي" ومراحل التنفيذ على مدار نحو عامين، كما قدمت دار نهضة مصر أيضًا عرضًا توضيحيًا مُفصلاً عن التطبيق الإلكتروني وعناصره وأهدافه وإمكانياته ومراحل تنفيذه.

فيما قالت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن هذه المبادرة رئاسية وتم تكليف وزارة الهجرة فيما يتعلق بترسيخ الثقافة العربية والمصرية للجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج، مضيفة أنه عملنا معسكرات مع أبناء الجيل الثاني والثالث في الخارج.



وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أن إعلان تطبيق اتكلم عربي مرحلة مهمة في هذا الأمر، وهذا التطبيق من سنة 3 إلى 6 سنوات ومناسب لكل من لا يعرف اللغة العربية من أبناء المصريين في الخارج.





