مباراة مثيرة.. طرد طارق حامد في مباراة الزمالك والمصري
تعرض طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للطرد فى المباراة المقامة حاليا أمام المصري البورسعيدي فى إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز .
وأشهر الحكم محمد البنا البطاقة الحمراء مباشرة فى وجه طارق حامد لاعب الزمالك بعد تدخل عنيف مع لاعب المصري جريندو و بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفار وجد استحقاق اللعبة بطاقة حمراء لطارق حامد بعد ضربه بالكوع للاعب المصري .
ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي لعب 4 مباريات أقل من المتصدر، بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 39 نقطة.