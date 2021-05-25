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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

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25 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

برج الجوزاء واحد من الأبراج الهوائية التى تتميز بحب الحرية والرغبة فى الانطلاق، ولكن هذه الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من أبناء برج الجوزاء، لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 25 مايو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم، وفقا لما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك. 
 

محب للنجاح والجمال

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 25 مايو فإن ذلك يعني أنك شديد الحساسية ولديك موهبة تحليلية وابتكارية، ورغبة ملحة في تحقيق النجاح، لكن انتبه لأن تسرعك قد يجعلك لا تحسن التصرف في حياتك الخاصة.
 

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توقعات بـ ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل في الربع الرابع من 2021

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موسم الجوزاء بدأ.. خبيرة تكشف عن توقعات الأبراج

نصيحة:

عام ٢٠٢١ يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.

التواصل الاجتماعي علم الأرقام شخصية اليوم نصيحة الأبراج ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

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