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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومى المرأة بالدقهلية يستقبل لجنة طبية لتطعيم السيدات ضد كورونا

تطعيم السبدات ضد
تطعيم السبدات ضد كورونا بفرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية

قام فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية بقيادة الدكتورة أمينة شلبى مقررة الفرع اليوم الاثنين باستقبال فريق من أطباء تابعين لمديرية الصحة بالدقهلية وبحوذتهم اللقاح .

 

 تم تجهيز غرفة لهم لاستقبال السيدات.


يأتى ذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة  لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا حيث أطلق المجلس حملة لتوعية السيدات بضرورة التسجيل الإلكتروني  لتلقي اللقاح وبناء على التعاون المثمر بين وزارة الصحة والمجلس لتسهيل التسجيل الإلكتروني وتوفير اللقاح للسيدات.


فيما بدأت الفاعليه بتسجيل السيدات على الموقع الإلكتروني اللاتي لم يتم التسجيل لهن سابقا وتقسيمهن مجموعات مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حيث  بلغ عدد السيدات اللاتي تلقين اللقاح  اليوم ٦٠ سيدة.

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