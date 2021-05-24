إزالات فى المهد بمدينة إسنا جنوب الأقصر ..صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة الحلة.



وقد أسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بإجمالي مساحة ١٤٠م بناحية نجع الشيخ فضيل حوض ابو كريرو بمدينة اسنا عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض مقام على ارض زراعية دون سند من القانون وتم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة .



وشارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز ومهندس الادارة الهندسية ومشرف الحوض بالإدارة الزراعية .



وفي السياق ذاته قامت الوحدة المحلية بالنمسا برئاسة محمد عشري بإزالة حالة مخالفة عبارة عن شروع في بناء حال اكتشافه على مساحة ١٠٠م بناحية القرايا بالنمسا عبارة عن شدة خشبية لاعمدة دور اول علوى دون سند من القانون تم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة



وشدد رئيس المركز على الأجهزة التتفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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