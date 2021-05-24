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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غادة عجمي عن مكالمة بايدن للسيسي: تؤكد دور مصر المحوري بالمنطقة

صدى البلد

قال النائبة غادة عجمي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد، استطاع أن يعيد ويؤكد مكانة الدولة المصرية على الساحة الإقليمية والدولية، موضحة الثقة التى حظى بها الرئيس السيسي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

 

غادة عجمي تشيد بمكالمة بايدن للرئيس السيسي

وأشادت النائبة غادة عجمي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تناول الاتصال إشادة من قبل الرئيس الأمريكي بجهود مصر الفعالة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتسوية أزماتها، فضلا عن تنسيق الجهود مع كافة الشركاء الدوليين من أجل دعم السلطة الفلسطينية وكذلك إعادة الاعمار.

 

عجمي تثمن دور الأجهزة المصرية

وأعربت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عن تقديرها للقيادة السياسية، مثمنة جهود الاجهزة المصرية في التوصل لوقف إطلاق النار الأخير في غزة، الأمر الذي عجزت عنه الدول الأخرى في وقف الدمار الذي شهدته الأراضي الفلسطينية.

 

عجمي: عدم المساس بأمن مصر المائي

وتابعت النائبة غادة عجمي حديثها مشيرة إلى ان الدولة المصرية لن تقبل المساس بأمنها المائي، لذلك يجب التوصل لاتفاق قانوني يضمن ويحافظ على حقوقنا المائية، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
 

غادة عجمي مصر الخارجية البرلمان السيسي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي جو بايدن الرئيس الأمريكي

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