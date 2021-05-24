معجزة إلهية.. طارق حامد يتصدر تويتر بعد طرده فى مباراة المصري

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #طارق_حامد بعد طرده في مباراة الزمالك والمصري

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏معجزة إلهية تحدث الآن في الإسكندرية، حكم جاله الجرأة يطرد طارق حامد مباشر " و "‏أخيرًا .. جه حكم بيتقي الله وضميره صاحي قدر يطرد طارق حامد لاعب ‎#الزمالك اللي يستاهل الطرد في كل ماتش !!".



وتعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للطرد فى المباراة المقامة حاليا أمام المصري البورسعيدي فى إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز .

واشهر الحكم محمود البنا البطاقة الجمراء مباشرة فى وجه طارق حامد لاعب الزمالك بعد تدخل عنيف مع لاعب المصري جريندو و بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفار وجد استحقاق اللعبة بطاقة حمراء لطارق حامد بعد ضرب بالكوع للاعب المصري .

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 51 نقطة بفارق 10 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الذي لعب 4 مباريات أقل من المتصدر، بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 39 نقطة.