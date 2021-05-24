خالد الغندور يشكك في نزاهة حكم الـ VAR بسبب قناة الاهلي

شكك خالد الغندور الاعلامي بقناة الزمالك في نزاهة حكم تقنية الفيديو في مباراة الفارس الأبيض أمام المصري البورسعيدي على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتامعي فيس بوك : محمد عباس ابن أخو كابتن ناصر عباس اللي بيحلل علي قناة الاهلي علي تقنية الفار متألق النهاردة

جاء ذلك بعد طرد طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى المباراة المقامة حاليا أمام المصري البورسعيدي فى إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز .

وأشهر الحكم محمود البنا البطاقة الحمراء مباشرة فى وجه طارق حامد لاعب الزمالك بعد تدخل عنيف مع لاعب المصري جريندو و بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفار وجد استحقاق اللعبة بطاقة حمراء لطارق حامد بعد ضربه بالكوع للاعب المصري .

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 54 نقطة بفارق 13 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي لعب 4 مباريات أقل من المتصدر، بينما يحتل المصري المركز الثالث برصيد 39 نقطة.